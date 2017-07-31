Karşıyakalı yüzücü Emre, Pasifik'te 3'ncü zorlu parkuru da geçti

CEBELİTARIK Boğazı'nın ardından geçen yıl Fransa'dan İngiltere'ye yüzerek Manş Denizi'ni geçen Karşıyaka Spor Kulübü'nün yüzme sporcusu Emre Erdoğan, başarılarına bir yenisini daha ekleyip, ABD'de en zorlu parkurlardan birini daha tamamladı.Başarılı yüzücü Emre Erdoğan, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Santa Catalina Adası'ndan Los Angeles arasındaki 35 kilometrelik parkuru 9 saat 51 dakikada yüzdü. Dünyanın en zorlu 3'ncü parkurunu da başarıyla tamamlayan Emre Erdoğan, saat 23.00'te yüzmeye başladı. Yüzmenin 7 saat 30 dakikasını Pasifik Okyanusu'nda karanlıkta yaptı. Sık sık yunuslarla yüzen Emre Erdoğan, bir kez de köpekbalığı gördü. 10'ncu kilometrede sakatlık yaşamasına rağmen yüzmekten vazgeçmedi ve Catalina'deki en iyi derecelerden birini yüzmeyi başardı. Emre Erdoğan'a yüzüşü süresince antrenörü Kamil Resa Alsaran ve babası Nejat Erdoğan parkur tamamlanıncaya kadar tekneden eşlik edip destek verdi.

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