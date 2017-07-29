Karşıyaka'daki anıt için yürütmeyi durdurma talebine ret

İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'ndeki 'Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın belediye tarafından yıkılıp yerine daha büyüğünün yapılacak olmasına karşı açılan davada yürütmenin durdurulması istemi, mahkeme tarafından reddedildi.Karşıyaka Anayasa Meydanı'nda bulunan Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı, 1972 Yılında mimar Erkal Güngören ve Prof. Dr. Tamer Başoğlu tarafından yapıldı. Karşıyaka Belediyesi, gerekli izinlerin alınmasından sonra, eskidiği gerekçesiyle 15 metrelik anıtın aynı biçimde, 45 metre yüksekliğinde yapılmasına karar verdi. Buna karşı çıkan Gazeteci Fevzi Hepşenkal ve Avukat Murat Fatih Ülkü, anıtın yapılması için alınan kararın yürütmesinin durdurulması için idare mahkemesine başvurdu. Dava dilekçesinde, yıkılıp yeniden yapılmasının kamu yararı taşımadığı, tarihsel, sosyal ve kültürel önemi olan yapıtların, özüne ve yapılış biçimine dokunulmadan, tarihsel kimliği ve dokusu korunarak restore edilmek yerine, yıkılıp yeniden yapılmasının şehircilik esasları bakımından kabul edilemez nitelikte olduğunu vurguladı. Anıt çevre düzenlemesi ve beton dikitlerinin müellifi mimar Erkal Güngören'in mirasçılarının da bu proje değişikliğine onaylarının bulunmadığı kaydedildi. Bu süreçte yenisi yapılmak üzere anıt yıkıldı ve yenisinin yapımına başlandı.Başvuruyu inceleyen İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, kendilerine yapılan itirazda telafisi güç ve imkansız zararların olabileceğinin gerekçe olarak gösterildiğine dikkat çekti. Ancak inceleme sonucu böyle bir durumun söz konusu olmayacağının anlaşıldığı belirtilerek, yürütmenin durdurulması talebi reddedildi41.7 METRE OLACAKYapım çalışmaları süren proje kapsamında Anıt, 15 metreden 41.7 metreye yükseltilecek. Temel için 72 adet fore kazık çakılacak. Etkili bir ışıklandırma sistemiyle Körfez'in her yerinden görünmesi sağlanacak. Anıtın bulunduğu Anayasa Meydanı da yenilenecek. Tören alanı olarak kullanılan kısım büyütülerek, aynı anda daha kalabalık topluluklara hizmet edebilir hale getirilecek. Çalışmalar yaklaşık 6 ayda tamamlanacak.

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