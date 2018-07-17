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Kars’ın 'demir yumruğu'na davul-zurnalı karşılama

İSPANYA’nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi olan 'demir yumruk' lakaplı Tuğrulhan Erdemir, memleketi Kars’ta coşkuyla  karşılandı. Davullu- zurnalı karşılamada onlarca araç konvoyuyla...

Kars’ın 'demir yumruğu'na davul-zurnalı karşılama
İSPANYA’nın Tarragona kentinde düzenlenen 18'inci Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi olan 'demir yumruk' lakaplı Tuğrulhan Erdemir, memleketi Kars’ta coşkuyla  karşılandı. Davullu- zurnalı karşılamada onlarca araç konvoyuyla şehir turu atan Erdemir, hemşehrilerini selamladı. Altın madalyasıyla alkışlar eşliğinde evine gelen Erdemir için kutlama yapıldı, halaylar çekildi.
Uçatkla memleketi Kars'a gelen Tuğrulhan Erdemir, İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı önünde Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gürsel Polat, Şube Müdürü Öner Osmanoğlu, Boks Antrenörü Kıvanç Buru, sporcunun anne ve babası, akrabaları ve sporseverler tarafından coşkuyla karşıladı. Davul zurna eşliğindeki karşılamanın ardından Erdemir, araç konvoyuyla şehir turu atarak hemşehrilerini selamladı. Erdemir, daha sonra evine geçti. Komşuları ve yakınları tarafından tebrik edilen Erdemir, sevenleriyle birlikte halay çekip mutluluğunu paylaştı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gürsel Polat, Erdemir’in her turnuvada altın madalya aldığını söyledi. Polat, “Tuğrulhan’ımız yıldızlar, gençler Avrupa ve dünya boks şampiyonudur. Bu sene de Akdeniz oyunlarına ülkemizi temsilen katıldı ve sikletinde Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu. Bundan sonra sırada hedef, büyüklerde dünya şampiyonluğu. Peşinden de olimpiyatlarda inşallah Tuğrulhan’ı zirvede görmek isteriz. Bundan sonraki boks hayatında başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.
Tuğrulhan Erdemir ise büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek milli marşımızı okutup, bayrağımızı dalgalandırdığı için gurur duyduğunu anlattı. Erdemir şunları söyledi:
“Uzun zamandır bu şampiyonaya hazırlanıyordum. U 22 Avrupa Şampiyonası’nda hakkım yenilmişti, parmağım sakatlanmıştı. Kamplarda iyi hazırlanmamıza rağmen kendimi iyi hissetmiyordum. Parmağımdaki sakatlık yüzünden gitmemeyi düşünüyordum. Hocalarım da gitmemi istemediler. Ama ben her şeye rağmen gitme kararı aldım. Sakatlığıma rağmen şampiyon oldum ve ülkeme altın madalya kazandırdım. İstiklal Marşı'mızı okuttum, bundan dolayı da çok gururluyum. Kars’ımıza bundan önce de birçok madalya getirmiştim. Bu da yarı olimpiyat olduğu için benim için önemli bir madalyaydı. Sizlere, aileme ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Parmağım sakat olduğu için yeri geldi tek elimle mücadele ettim. Yeri geldi sakat elimle vurmak zorunda kaldım. Şu anda da parmağım ağrıyor, ama madalyayı aldım her şeyi unuttum. İnşallah 2020 olimpiyatlarında ülkeme altın madalya getireceğim. Allah bugün beni karşılamaya gelen herkesten razı olsun. İnsan böyle herkesi bir arada görünce mutlu oluyor. Tüm Kars halkına teşekkür ediyorum."
Erdemir'in babası Yakup Erdemir, evladıyla onur duyduğunu ve her maçında heyecanlandığını belirtti. Baba Erdemir, "Gururluyuz, sevinçliyiz, mutluyuz. Alıştık artık 2 dünya, 1 avrupa şampiyonu oldu. Bir önceki şampiyonada çocuğumun hakkını yediler. Ama azmetti ve bunu da kazandı. Bir baba için bu çok gurur verici bir gelişme. Tabi ki her babanın istediği bir şeydir evladının şampiyon olması. Hele hele Türk bayrığını dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutması ayrı bir onur ve gururdur" dedi.
Erdemir'in annesi Münevver Erdemir de oğlunun hem başarılı bir sporcu hem de ahlaklı ve dürüst olduğunu kaydederek, "Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.

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