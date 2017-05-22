Karsan’dan ABD’ye yeni nesil posta aracı

BURSA’daki toplu taşıma araçları üreten Karsan Fabrikası'nda, ABD Posta İdaresi için özel olarak ürettiği 6 prototip araç, Eylül ayında teslim edilecek. ABD Posta Servisi'nin yeni nesil araç alım ihalesi kapsamında üretilen 6 prototip araç özel olarak üretilirken, ihalenin kazanılması halinde ABD'nin posta servisi araçlarını Karsan üretecek.

Toplu ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2013 yılına 'Jest' adıyla üretilen ve 4 yıl sonra yeniden tasarlanan Jest+’nın lansman toplantısında konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, Amerikan Posta Servisi’nin yeni nesil araç alım ihalesi kapsamında özel olarak üretilen araçların ABD'ye Eylül ayında teslim edileceğini söyledi. Baş, şöyle dedi:

“Amerika Posta Servisi’nin bir ihalesine katılıyoruz. Onunla ilgili hazırlığımız var. Onlara özel bir araç tasarlıyoruz. 6 prototipi eylül ayında teslim edeceğiz. Şimdi var gücümüzle o ürünlerin en iyi seviyede testleri geçmesi için çaba gösteriyoruz. Amerika Posta İdaresinin açtığı kendi amaçlarına uygun yeni nesil posta aracı prototiplerini yapıyoruz. Tabii bu konuyu detaylı olarak paylaşamıyoruz. Çünkü ihale sürecinin bize getirdiği bir takım sınırlamaları var. Ama özetle; Amerika Posta İdaresinin kendi posta dağıtım işlemini verimli yapmak adına belirlediği kritelrele en iyi şekilde uyan bir ürün tasarlıyoruz. Tamamen özel bir ürün bu. Herhangi bir üründen türetilmiş bir ürün değil bu.”

Prototipleri teslimden sonra 6 ay süreyle deneyecek olan ABD Posta Servisi, deneme süresinin ardından nihai tedarikçi şirketi seçecek.

YENİ JEST+

Baş, ürettikleri Jest+ modeliyle ilgili bilgi verirken şöyle devam etti:

“Jest kendi sınıfının lideri. Zaten Pazar payı da yüzde 35. Avrupa pazarlarına da odaklanıyoruz. Çünkü aracımız Avrupa’daki regülasyonlara uygun hale geldi. İlk ürünümüzü de Yunanistan’a gönderiyoruz. Arkasından Romanya, İtalya, Fransa’da geliyor. Avrupa pazarında gelişmek bizim önemli hedeflerimizden bir tanesi. Jest +’nın gittiği önemli noktalar var. Örneğin Dominik Cumhuriyeti’nde ki havaalanında 7 adet Jest’imiz var. Biz potansiyeli artırmak adına her noktaya ulaşmak istiyoruz.”

ELEKTRİKLİ JEST SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Jest modelinin elektriklisinin seri üretiminin yapılabilmesi için yapılan bir takım testlerinin devam ettiğini belirten Baş, “Elektrikli Jest modelini bu yıl sonu pazarlarda satmak üzere hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Tabiki elektrikli araçlardaki en önemli konu menzil konusu. Burada bir kilometre söylemek doğru değil. Ama benzer boyuttaki araçlar içinde en yüksek menzili sağlayacak bir araç olarak. Bunun yanında Jest modelinde motor şanzıman haricinde aracın tasarımı dahil hepsi yerli” diye konuştu.

İŞTE JEST+’NIN YENİLİKLERİ

Birçok müşterinin aracı aldıktan sonra Jest'e uyguladığı siyah zeminli far grubu ve radyatör ızgarası, Karsan Jest+'ya fabrika üretiminden itibaren adapte edildi. Aracın önüne ise yeni LED gündüz farları takıldı. Karsan logosu ve öndeki Karsan yazısı da yenilenirken arka bölümdeki Karsan ve Jest+ yazıları da büyütüldü. Araç sürücülerinin sonradan yaptığı cam altı çıta uygulaması da Jest+'da yerini aldı. Geçtiğimiz yıl devreye alınan yeni şanzıman sistemi sayesinde tırmanma kabiliyeti yüzde 15 artırılan Jest+'ya Euro 5 normlarını karşılayan ve AdBlue katkısına gereksinim duymadan bu normları yakalayabilen az yakıt tüketimli FPT motoru takıldı.

Yeni geliştirilen arka aks sayesinde aks taşıma kapasitesi 2300 kilodan 2500 kiloya çıkarılan Jest+'nın arka bölümünde bağımsız süspansiyon sistemine yer veriliyor. Viraj denge kolları sayesinde virajlarda gövde salınımı düşürülerek yol tutuşu artırılan Jest+, İngiltere'de 500 bin kilometrelik ağır yol şartları testinden başarıyla ayrılmasıyla da ön plana çıkıyor. Öte yandan Hexagon tarafından da Karsan Jest+’nın arka aks sistemi 3 milyon kilometre testini de başarıyla tamamladı.

Karsan Jest+ kapı sistemi revize edildi ve daha geniş bir kapı sistemi kullanıldı. Ayrıca otobüs tipi engelli rampası sayesinde engelli, çocuk ve yaşlı yolcuların iniş-binişleri önemli ölçüde kolaylaştırıldı. İç mekanda daha dayanıklı sünger yapısına ve yeni kumaş desenlerine sahip koltuklara yer verilirken, sürücünün arkasındaki koltuklar da artık aracın ön bölümüne bakıyor. 130 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan yeni Karsan Jest+, 2 yıl ya da sınırsız kilometre garantisi veriyor.



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