Kars'ta sobalar yakıldı

KARS'ın yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte havalar da soğumaya başladı. Yüksek rakımlı Boğatepe köyünde sobalar yakılırken, bazı vatandaşlar ise üşümemek için kat kat giyinmeye başladı.



Kars'ın 2bin 667 metre rakımlı merkez Boğatepe köyünde havalar oldukça soğudu. Sobalar kuruldu, kışlık elbiseler giyildi. Bölgenin en erken kışını yaşayan Bogatepe'de havaların soğuması kışın başlangıcına da işaret etti. Geçtiğimiz günlerde Sarıkamış Allah-u Ekber Dağları'na da kar yağması, soğuk havayı iyice hissettirdi. Köye gelen misafirler soğuk havada üşüyünce Haydar Koçulu'nun evinde yanan sobanın etrafında toplandılar. Burada ısınan misafirler daha sonra köyü gezmeye devam etti.



Köyde bakkal dükkanı işleten Yalçın Omur (72) da kat kat elbise giyinerek kışı karşıladı. Bölgede Eylül ayında havaların soğuduğunu belirten Omur, havaların nasıl gittiğini üzerindeki elbiseleri sayarak gösterdi. Şimdiden eldivenleri giyen Omur, "Üstümde palto, ceket, hırka, yelek, kazak, pijama ve içlik olmak üzere 8 parça elbise bulunuyor. Hiç unutmam 2017 yılında Haziran ayında bile aynı giysileri giyinmiştim. Burası Boğatepe köyü. Türkiye'nin en soğuk yeri. Burada bir günde 4 mevsimi yaşamak mümkün" dedi.