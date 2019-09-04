Son Dakika
Kars'ta öğretmenlerden bayraklı yürüyüş
KARS'ın Arpaçay ilçesinde görev yapan öğretmenler, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılını ilçe merkezinde Türk bayraklı yürüyüş düzenleyerek, karşıladı. İlçedeki okullarda görevli 280 öğretmen, saat 10.00'da, Arpaçay YİBO önünde,...
GENEL 04.09.2019, 10:02
KARS'ın Arpaçay ilçesinde görev yapan öğretmenler, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılını ilçe merkezinde Türk bayraklı yürüyüş düzenleyerek, karşıladı.
İlçedeki okullarda görevli 280 öğretmen, saat 10.00'da, Arpaçay YİBO önünde, yürüyüş için toplandı. Burada konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Daşdemir, "2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı karşılama yürüyüşü gerçekleştirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu yürüyüşteki amacımız, ilçemizde bulunan bütün öğretmenlerle yeni eğitim ve öğretim yılını birlik ve bütünlük içinde gerçekleşmesini sağlamaktır" dedi.
Öğretmenlerin Arpaçay YİBO önünden başlayan bayraklı yürüyüşü, yaklaşık 700 metre uzaklıktaki Şehit Engin Yılmaz Anaokulu önünde son buldu. Öğretmenler, daha sonra anaokulunun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen '2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Toplantısı'na katıldı.
İlçedeki okullarda görevli 280 öğretmen, saat 10.00'da, Arpaçay YİBO önünde, yürüyüş için toplandı. Burada konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Daşdemir, "2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı karşılama yürüyüşü gerçekleştirmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu yürüyüşteki amacımız, ilçemizde bulunan bütün öğretmenlerle yeni eğitim ve öğretim yılını birlik ve bütünlük içinde gerçekleşmesini sağlamaktır" dedi.
Öğretmenlerin Arpaçay YİBO önünden başlayan bayraklı yürüyüşü, yaklaşık 700 metre uzaklıktaki Şehit Engin Yılmaz Anaokulu önünde son buldu. Öğretmenler, daha sonra anaokulunun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen '2019- 2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Toplantısı'na katıldı.
28°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 04 Eylül 2019
|İmsak
|04:57
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0