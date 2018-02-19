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Kars'ta kar ve tipi yolları kapadı

KARS'ta gün boyu etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini tipiye bırakınca özellikle köy yolları ulaşıma kapandı, birçok araç yolda mahsur kaldı. Kars’ta etkili olan tipi nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken, tipinin...

Kars'ta kar ve tipi yolları kapadı
KARS'ta gün boyu etkili olan kar yağışı gece saatlerinde yerini tipiye bırakınca özellikle köy yolları ulaşıma kapandı, birçok araç yolda mahsur kaldı.
Kars’ta etkili olan tipi nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken, tipinin yoğun yaşandığı Kars-Digor ilçesi karayolu çift taraflı olmak üzere trafiğe kapatıldı. Karayolları 18'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışma sürdürdüğü karayolunda Kars merkezden Digor ilçesi istikametine giden yolcular trafik ekipleri tarafından Digor lojmanları önünde yola konulan dubalarla durdurularak, yolun ulaşıma kapalı olduğu konusunda sürücüler bilgilendirdi. Bölgeye gelen sürücüler polis ekiplerince geri gönderildi.
Karayolları 18'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Kars İl Özel İdaresi ekipleri de tipi nedeniyle yolda kalan araçları çekicilerle kurtardı. Kars’tan merkeze bağlı Söğütlü köyüne gitmekte olan 4 araç, Bozkale Köyü mevkiinde yolda kaldı. Araç sürücüleri tarafından yapılan ihbar doğrultusunda İl Özel İdaresi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında saplandıkları yerden kurtarılan araçlar yola devam ederken, sürücüler ve yolcular karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.
Bu arada Merkez Hasçiftlik Köyü’nden Kars’a hasta getiren bir aracın yolda mahsur kaldı. Astım Hastası olan Burhan Demirci’yi hastaneye götürmek için yola çıkan yeğeni tipi nedeniyle yolda kaldıklarını, yaklaşık 2 saattir araçta çaresiz bir şekilde beklediklerini ihbar etti.  Çakmak Kışlası mevkiinde iki saatlik süreçte tamamen karla kaplanan yolda araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından saplandığı yerden çıkarılırken, astım hastası Burhan Demirci ise Kars Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kars’ta gece saatlerinde ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

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