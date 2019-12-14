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Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası 3 ölü (2)
TAZİYEYE GELİRKEN AYNI YERDE KAZA YAPTILAR Kars?ın Selim ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Ersin Gümüş (30), Nihat Gümüş (46) ve Muhammet Gümüş?e (11) taziye için Ağrı?dan yola çıkan akrabaları aynı bölgede...
GENEL 14.12.2019, 21:46
TAZİYEYE GELİRKEN AYNI YERDE KAZA YAPTILAR
Kars?ın Selim ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Ersin Gümüş (30), Nihat Gümüş (46) ve Muhammet Gümüş?e (11) taziye için Ağrı?dan yola çıkan akrabaları aynı bölgede kaza yaptı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 JC 8335 plakalı otomobil tren kazasının yaşandığı Karaçay Köyü?ndeki hemzemin geçit yakınında kayarak yoldan çıktı. Devrilen otomobilde bulunan Sedat ve Mehmet Demir yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı.
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