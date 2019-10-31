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Kars'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu
KARS'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Kentteki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı....
GENEL 29.10.2019, 15:32
KARS'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Kentteki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende protokol üyeleri, kent sakinlerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Şiirlerin okunduğu programda, Kafkas Üniversitesi Konservatuvar Bölümü ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, müzik dinletisi sundu. Alparslan Anadolu Lisesi Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterileri de alkış aldı. Törende Yavuz Selim Sertçelik'in (3,5) protokol masasındaki Türk bayrağını sevip, öpmesi, görenleri duygulandırdı. UMKE görevlisinin de kalabalık arasında kalan yavru kediye sahip çıktığı görüldü. Kediyi omuzlarına alan UMKE görevlisi, uzun süre sevdi. Bunu gören çocuklar da UMKE görevlisinden yere indirmesini istediği kediyle yakından ilgilendi.
Kentteki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende protokol üyeleri, kent sakinlerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Şiirlerin okunduğu programda, Kafkas Üniversitesi Konservatuvar Bölümü ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, müzik dinletisi sundu. Alparslan Anadolu Lisesi Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterileri de alkış aldı. Törende Yavuz Selim Sertçelik'in (3,5) protokol masasındaki Türk bayrağını sevip, öpmesi, görenleri duygulandırdı. UMKE görevlisinin de kalabalık arasında kalan yavru kediye sahip çıktığı görüldü. Kediyi omuzlarına alan UMKE görevlisi, uzun süre sevdi. Bunu gören çocuklar da UMKE görevlisinden yere indirmesini istediği kediyle yakından ilgilendi.
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