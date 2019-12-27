Son Dakika
Kars'ta beklenen kar yağdı, vatandaşlar halay çekti
KARS'ta, uzun süredir beklenen kar, akşam saatlerinde lapa lapa yağdı. Vatandaşlar, sokaklara çıkıp hem kar potu oynadı hem de hareketli müzikler eşliğinde halay çekti. Her yıl bu aylarda beyaza bürünen Kars, bu yıl uzun süre kar yağışının...
GENEL 27.12.2019, 22:19
KARS'ta, uzun süredir beklenen kar, akşam saatlerinde lapa lapa yağdı. Vatandaşlar, sokaklara çıkıp hem kar potu oynadı hem de hareketli müzikler eşliğinde halay çekti.
Her yıl bu aylarda beyaza bürünen Kars, bu yıl uzun süre kar yağışının başlamasını bekledi. Kara hasret kalan Karslılar bu akşam saatlerinde özlemlerini giderdi. Lapa lapa yağan kar altında gezintiye çıkan vatandaşlar ilk kartopunu da oynamanın tadını çıkardı. 7’den 70’e kar gezintisine çıkanlardan bazıları ateş yakıp nostalji yaşadı.
Bol bol hatıra fotoğrafları çektiren üniversite öğrencileri el ele tutup "Kar yağar bardan bardan" türküsü eşliğinde halay çektiler. Bir başka grup ise arkadaşlarının doğum gününü kar altında kutlamanın farkını yaşadılar.
Her yıl bu aylarda beyaza bürünen Kars, bu yıl uzun süre kar yağışının başlamasını bekledi. Kara hasret kalan Karslılar bu akşam saatlerinde özlemlerini giderdi. Lapa lapa yağan kar altında gezintiye çıkan vatandaşlar ilk kartopunu da oynamanın tadını çıkardı. 7’den 70’e kar gezintisine çıkanlardan bazıları ateş yakıp nostalji yaşadı.
Bol bol hatıra fotoğrafları çektiren üniversite öğrencileri el ele tutup "Kar yağar bardan bardan" türküsü eşliğinde halay çektiler. Bir başka grup ise arkadaşlarının doğum gününü kar altında kutlamanın farkını yaşadılar.
7°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 27 Aralık 2019
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Beşiktaş
|17
|30
|4. Trabzonspor
|16
|29
|5. Fenerbahçe
|16
|28
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|17
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Tottenham
|19
|29
|6. Sheffield United
|19
|29
|7. M. United
|19
|28
|8. Wolverhampton
|18
|27
|9. Crystal Palace
|19
|26
|10. Newcastle
|19
|25
|11. Arsenal
|19
|24
|12. Burnley
|19
|24
|13. Everton
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Brighton
|19
|20
|16. Bournemouth
|19
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|19
|18
|19. Watford
|19
|13
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10