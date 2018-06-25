Kars'ta, AK Parti 2, HDP 1 milletvekili çıkardı- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri

'Kars'ta, AK Parti, HDP ve CHP 1'er milletvekili çıkardı' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan açıklamaya göre, 'Kars'ta AK Parti 2, HDP 1 milletvekili çıkardı' şeklinde yeniden düzenleyerek veriyoruz.

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YENİDEN

KARS, ()-KARS'ta 27'nci dönem milletvekili seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, HDP 1 milletvekili çıkardı.

Kars'ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde olduğu gibi 27'inci dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti 2, HDP ise 1 milletvekili çıkardı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin birinci sıradan aday gösterdiği Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanı Ahmet Arslan ile 24'üncü dönemde AK Parti'den milletvekili olan Yunus Kılıç ikinci sıradan TMBB'de Kars'ı temsil etmeyi hak etti. HDP'nin birinci sıra adayı Ayhan Bilgen 27'nci dönem milletvekili seçildi.

AK Parti

Ahmet Arslan kimdir?

Özel sektörde yedi yıl ve Pendik Tersanesinde çeşitli görevlerde bulundu. Denizcilik Müsteşarlığı Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, TT-NET ve Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu, TOBB Denizcilik Meclisi üyeliğinde bulundu.Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 1 çocuk babasıdır. 24. dönem AK Parti Kars Milletvekilli olarak görev yaptı. Arslan, 65'nci Hükümet'in Başbakanı olan Binali Yıldırım'ın uzun yıllar yaptığı Ulaştırma Denizcilik ve Habercilik Bakanlığı'na getirildi. Arslan, evli ve 1 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.



Yunus Kılıç kimdir?

1 Ocak 1965'te Kars'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi. Doktorasını Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yaptı. Kafkas Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2000'de yardımcı doçent, 2003'te doçent, 2008'de profesör oldu. Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesinin kuruluşunda, Kars ve Kafkas Üniversiteleri Kalkınma Vakfının kuruluş çalışmalarında ve yönetiminde bulundu. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hastalıkları ve yetiştiriciliği, arı hastalıkları ve yetiştiriciliği, balık hastalıkları ve yetiştiriciliği, hayvan beslenmesi ve beslenme hastalıkları ile insanların paraziter hastalıkları konularında yayınlanmış 70'ten fazla makalesi bulunmaktadır.



HDP

Ayhan Bilgen kimdir?

1970 yılında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi. Gazeteci, yazar ve siyasetçi olan Ayhan Bilgen HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsüdür. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu olan Bilgen, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans eğitimin tamamladı. 30 Mart 2014 yılında yerel seçimlerde HDP'nin Adana Seyhan ilçesi başkan adayı oldu. Haziran 2014 senesinde ise HDP ikinci olağan kongresiyle Genişlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan yardımcılığına gelmiştir. 7 Haziran 2015'te yapılan genel seçimde 25'nci dönem HDP Kars Milletvekili olmuştur. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimde Kars ilinden tekrar seçilerek 26'ncı Dönem Kars Milletvekili oldu.



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