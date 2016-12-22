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Kars şehidine ağlıyor

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın acı haberi Kars'ın Susuz İlçesine düştü. Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab’ta şehit düşen askerden biri olan...

Kars şehidine ağlıyor
SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın acı haberi Kars'ın Susuz İlçesine düştü.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab’ta şehit düşen askerden biri olan 27 yaşındaki Astsubay Ömercan Yekebağcı'nın şehit olduğu haberi ailesini yasa boğdu. Fikriye-Zeki Yekebağcı çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Ömercan Yekebağcı'nın acı haberinin ardından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evinin önündeki kar birikintileri iş makineleriyle temizlendi. Şehidin baba evi Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehidin ailesini ilçe protokolü ve askeri erkan da yalnız bırakmadı. Bekar olan Ömercan Yekebağcı'nın Sarıkamış 57'inci Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli olduğu buradan El Bab'a gittiği belirtildi. Şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.

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