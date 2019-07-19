Karpuzlarına kepçeyle el konulan seyyar satıcıdan tepki

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de seyyar satıcı Yavuz Turhan'ın, pazaryerinde kasası açık kamyondan sattığı karpuzlarına, belediye zabıta ekipleri el koydu. Karpuzlar, kepkçe ile belediye kamyonuna yüklenirken, Turhan bu duruma tepki gösterdi. Basın toplantısı düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kontrol altında olmadan, vergi vermeden, ne sattığını bilmeden bir uygulama yerine, tam aksine kayıt dışılığı önleyelim, kayıt içerisinde bu işler yapılsın istiyoruz" dedi.

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki pazaryerinde, kasası açık kamyonunda satış yapan seyyar satıcı Yavuz Turhan'ın karpuzlarına el koydu. Polislerin de bulunduğu el koyma işleminde karpuzlar, kepçe ile alınarak belediye kamyonuna yüklendi. Seyyar satıcı Yavuz Turhan, bu duruma tepki gösterdi. Karpuzlar kepçeyle yüklenirken cep telefonuyla çektiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan Turhan, "Kepçeyle yüklüyorlar. Faturam var her şeyim var. Çevik kuvvet, zabıta hepsi var. Emek verdik, para verdik buna. Hırsızlık yapmıyoruz. Ben Suriyeli değilim, ben Hacılarlıyım. Biz Allah kulu değil miyiz? Bundan 9 çocuk ekmek yiyecek" diyerek tepkisini dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANLARI İLE TOPLANTI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve Sanatkarları Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da katıldı. Büyükkılıç, Kayseri'nin, seyyar satıcısı, dilencisi olmayan bir şehir olarak tanındığını; ancak son günlerde seyyar satıcı ve dilenci sayısında artış görüldüğünü söyledi.

'KAYITDIŞILIĞI ÖNLEYELİM'

Başkan Büyükkılıç, "Seyyar mantığıyla satış yapan dostlarımızın, trafiğin ve insanların yoğun olduğu yerler, cami ve alışveriş merkezlerinin önleri gibi kendilerine daha kolay, daha kısa sürede daha çok kazanmak için çaba sarf ettiklerini gözlemlemekteyiz. Duygu ve inanç istismarı yapmak suretiyle, kavşaklarda araba camlarını silenlerin olduğunu, çocukları istismar eden kesimlerin olduğunu hepimiz gözlemlemekteyiz. Seyyar satıcılarda kira, vergi, eleman masrafı, yakıt, aydınlatma, sigorta gibi hiçbir masraf yok. Sıcak para, anında kazanma gibi bir anlayış içerisinde ekmeğini kazanmaya gayret ediyor. Zaman zaman şehrimize dışarıdan gelen misafirlerimizin de bu koroya katıldığını görüyoruz. Biz elbette bunların düşmanı değiliz. Bunlar da evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Biz diyoruz ki; onlara da bir güzel fırsat verelim, bir imkan verelim, onlar da kontrol altında bu işleri yapsınlar. Kontrol altında olmadan, vergi vermeden, ne sattığını bilmeden bir uygulama yerine, tam aksine kayıt dışılığı önleyelim, kayıt içerisinde bu işler yapılsın istiyoruz."

'HATA VARSA GEREĞİNİ YAPARIZ'

Başkan Büyükkılıç, belediye zabıtaları ile seyyar satıcılar arasında yaşanan bazı istenmeyen olayların kişiselleştirilmesi ya da siyasallaştırılmasının da doğru olmadığını vurgulayarak, "İşi kişiselleştirmeye, siyasallaştırmaya, orada rızkını temin etmeye çalışan kardeşlerimize, zabıtamızın arzu etmediğimiz müdahalesini de fırsat bilerek şehrin huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Hata elbette ki olur. Varsa hata elbette gereğini yaparız. Bizlerin duygularını sömürerek, tabloyu ajite ederek, bu şehri kötü göstermeye hiç kimsenin hakkı yok. İstenmeyen uygulamalar varsa bunu da başkanlar olarak değerlendiriyoruz ve gereğini yapacağız" dedi.

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