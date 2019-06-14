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Karnelerini Ayder Yaylası'nda aldılar

Arzu ERBAŞ/RİZE, () - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, öğrenciler, 1350 rakımlı Ayder Yaylası'nda düzenlenen törenle karnelerini aldı. Doğada piknik de yapan öğrenciler, yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.  Rize'de 2018- 2019...

Karnelerini Ayder Yaylası'nda aldılar

Arzu ERBAŞ/RİZE, () - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, öğrenciler, 1350 rakımlı Ayder Yaylası'nda düzenlenen törenle karnelerini aldı. Doğada piknik de yapan öğrenciler, yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. 
Rize'de 2018- 2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Dikkaya İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri için karne töreni, Ayder Yaylası'nda bulunan Galer düzünde düzenlendi. Törene Kaymakam Soner Divli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çamanka, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğretmenler, servislerle yaylaya taşınan öğrencilerine, yeşil çimenler üzerinde karnelerini verdi. Etkinlikte 163 öğrenci, doğada piknik de yaptı. Öğrenciler, yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. 
Dikkaya İlkokul ve Ortaokulu'nun müdürü Ertan Çokokumuş, öğrencilere değişik etkinlikle karnelerini vermek istediklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın 2023 vizyon hedefleri bize ilham kaynağı oldu. Bu doğrultuda öğrencilerimizin karne etkinliğini yaylada gerçekleştirdik. Tek amacımız öğrencilerimizi mutlu etmek, onların anılarında güzel bir yer edinmekti. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum; çünkü öğrencilerimizin gözlerinde o ışığı gördük" dedi.

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