Karlıova'da 2 metreyi aşan karla kapalı 47 köy yolu açıldı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA, (Bingöl), () - BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde bir aydır yer yer 2 metreyi aşan karla kapanan 47 köy yolu, yoğun çalışmalar sonucunda açıldı.

Karlıova Kaymakamlığı'na bağlı özel idare ekiplerinin gece ve gündüz olmak üzere 5 gün süreyle yürüttüğü çalışma sonrasında, köylerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı. Günlerdir köylerinden çıkamayan vatandaşlar yollarının açılmasını sevinçle karşıladı. Günlerdir yol açma çalışmalarını sürdüren Özel İdare Müdürü Bayram Sümbül, bazı bölgelerde kar kalınlığının 4 metreye ulaştığını belirterek, "İlçemiz kırsalında şu anda kar kalınlığı bazı bölgelerde dört metreyi bulmuş durumda. Ekiplerimiz ilerlemekte büyük zorluk yaşıyor. Kapalı köy yollarımızda ilerleyerek bu yolları zor da olsa günler süren çalışmalar sonrasında açmayı başardık. Yol açma çalışmalarını gece ve gündüz yürüten arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

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