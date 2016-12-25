Karlı kaplı ormanlara yaban hayvanları için saman ve ekmek

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU Off- Road Kulübü üyeleri, karla kaplı ormanlarda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için saman ve ekmek bıraktı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yaklaşık yarım metreye ulaştı. Off-Road Kulübü üyeleri karla kaplı ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bırakmak için arazi araçlarıyla At yaylasına çıktı. Arazi araçlarıyla güçlükle bölgeye ulaşan yaklaşık 30 kişi, yanlarında getirdikleri saman balyaları ve ekmekleri ormanlık alana taşıyarak karların üzerine bıraktı.

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