Karlı kaplı ormana hayvanlar için yem bıraktılar

KARABÜK’te Safran Off Road Kulübü üyeleri, karla kaplı ormanlarda beslenmekte güçlük çeken hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Safran Off Road Kulübü üyeleri, 16 arazi aracıyla geldikleri ve kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşan Büyükdüz, Tekir ve Korkurdan yaylalarında yemleme çalışması yaptı. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için tavuk eti, buğday ve ekmek bırakıldı. Safran Off Road Kulübü Başkanı Soner Akçakaya, "Arazi araçlarımızla güçlükle ulaşılan mevkilere gidebiliyoruz. Bu avantajımızı kış şartlarında doğada yem bulmakta dezavantaj yaşayan hayvanlar için kullanmak istedik. Doğa dengesi için hayvanların beslenmeleri şart. Bunu yaparak önemli bir adım attığımızı düşünüyorum" dedi.