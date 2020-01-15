banner314

banner325

Son Dakika

Karlı dağları atlarla aşıp, enerji nakil hattındaki arızaları gideriyorlar

GENEL 15.01.2020, 17:13
4
Karlı dağları atlarla aşıp, enerji nakil hattındaki arızaları gideriyorlar
VAN'da yoğun kar yağışı sonrası arızalanan elektrik nakil hatlarının onarımı, zaman zaman güçlükle de olsa aralıksız sürdürülüyor. Kapanan yollarda ekipler zorlu bölgelere at sırtında ulaşmaya çalışıyor.
Van’da 3 gün önce etkili olan yoğun kar yağışının ardından, kapanan mezra ve mahalle yolları açılırken kar ve tipi nedeniyle elektrik enerji nakil hattında arızalar meydana geldi. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) kent genelinde 367 personel ile çalışmalarını yürütüyor. Ekipler araçların çıkamadığı zorlu bölgelere at sırtında ulaşmaya çalışıyor. Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Nurduz bölgesine giden VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir ve beraberindeki 5 kişilik ekip, araçlarla bir bölgeye kadar gitti. Araçların çıkamadığı bölgeye ekipler köylülerden temin ettikleri 2 at ile kar kalınlığının 1 metre olduğu bölgeye atların sırtında zorlu bir yolculuk yaparak ulaştı. Arızayı bulan ekipler kopan elektrik tellerini onardıktan sonra kırsaldaki grup mahallelere enerji verdi.
ARAÇLARIN GİDEMEDİĞİ BÖLGELERE ATLARLA GİDİYORLAR
VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde enerji nakil hatlarında arızalar meydana geldiğini, bu arızaları gidermek için Van genelinde 367 kişilik personel ile bu çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Özdemir, şöyle konuştu:
"Soğuk hava ve kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede araçlar çıkamayınca çığ tehlikesi olan bölgelere atlarla ulaşmaya çalışıyorlar. 3 bin rakımlı zirveleri aşarak enerji nakil hatlarımızın geçtiği bölgelerde meydana gelen arızaları gidermek için personelimiz canla, başla vatandaşı enerjisiz bırakmamak için yoğun bir mücadele ediyor. Nurduz bölgesine atlarla ancak gidebildik. Burası eksi 20 derecelerde. Bu bölgede 40'a yakın mahalle ve mezramız mevcut. Bu bölgede 2 bine yakın abonemiz mevcut. Bizler de ekiplerimize eşlik ettik. Bu bölge, iklim şartları zor bir bölge. Zaman zaman yollar kapanıyor. Araçların gidemediği dağlık alanlara atlarla gidiliyor. Van’da, VEDAŞ olarak Van, Bitlis, Muş ve Hakkari bölgelerinde yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet veriyoruz, 650 bin abonelerimiz var. Bu abonelerimize güzel hizmet etmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Toplam 8416 km bir bölgede çalışmalarımız oluyor. Van genelindeki trafo sayımız ise toplam 3154.’Halkımıza iyi hizmet götürmek için ekiplerimiz canla, başla çalışıyor."
Ekipler, araziye, yabani hayvanlar için yem ve ekmek kırıntılarını da bıraktı.

Yorumlar (0)
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Ocak 2020
İmsak 06:50
Güneş 08:20
Öğle 13:19
İkindi 15:45
Akşam 18:07
Yatsı 19:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3