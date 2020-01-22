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Karla kaplı yolda TIR'ın savrulma anı görüntülendi
GENEL 22.01.2020, 09:49
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, karla kaplı yolda rampa aşağı inen TIR, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. O anlar, yoldaki otomobildekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Sorgun'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Mükremin köyü yakınlarında rampa aşağı inen TIR, karla kaplı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sağo sola savrulan TIR, yol dışına çıktı. O anlar, karşı yönden gelen otomobilde bulunan kişiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Görüntüyü çeken kişinin, "İnşallah uçmaz. Dayı dikkat et" dediği duyuldu. TIR şoförünün kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Sorgun'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Mükremin köyü yakınlarında rampa aşağı inen TIR, karla kaplı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sağo sola savrulan TIR, yol dışına çıktı. O anlar, karşı yönden gelen otomobilde bulunan kişiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Görüntüyü çeken kişinin, "İnşallah uçmaz. Dayı dikkat et" dediği duyuldu. TIR şoförünün kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
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