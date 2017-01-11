Karla kaplı yolda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

TARAKLI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Taraklı İlçesi'nde tavuk kümesinin arızalanan jeneratörünü tamir etmek için yola çıkan 2 kişinin bulunduğu otomobil, karla kaplı yolda kaldı. 2 kişi yolun açılması sonucu kurtarıldı.

Taraklı Hark Mahallesi'nde bulunan tavuk kümesinin arızalanan jeneratörünü tamir etmek için yola çıkan 2 kişinin bulunduğu otomobil, mahallede karla kaplı yolda kaldı. Mahsur kalan 2 kişi jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve belediyeye ait iş makinesi yola çıktı. İş makinesinin yolu açmasıyla mahsur kalan 2 kişiye ulaşıldı. Cihan Öz ve Süleyman Guguk'un bulunduğu araç karda ilerleyemeyince, jandarmalar aracı iterek ilerlemesine yardımcı oldu. 2 kişi yolun açılmasıyla geri döndü.

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