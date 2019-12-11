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Karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı
NİĞDE'de, karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince 3 saatte kurtarıldı. Merkeze bağlı Gösterli Mahallesi Çatak mevkisindeki kayalıklarda köpeğin mahsur kaldığını...
GENEL 11.12.2019, 22:23
NİĞDE'de, karla kaplı kayalıklarda mahsur kalan köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.
Merkeze bağlı Gösterli Mahallesi Çatak mevkisindeki kayalıklarda köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD'a haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, karla kaplı kayalıklara 3 saatte ulaştı. Köpeği donmak üzereyken, bölgeden alan ekipler, battaniyeye sarıp, besledi. Köpek, veterinere götürülüp, kontrolden geçirildi.
Merkeze bağlı Gösterli Mahallesi Çatak mevkisindeki kayalıklarda köpeğin mahsur kaldığını görenler, AFAD'a haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, karla kaplı kayalıklara 3 saatte ulaştı. Köpeği donmak üzereyken, bölgeden alan ekipler, battaniyeye sarıp, besledi. Köpek, veterinere götürülüp, kontrolden geçirildi.
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