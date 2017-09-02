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Karısını bıçaklayarak öldürdü adliyeye gidip teslim oldu (geniş haber)

  İbrahim AKTÜRK-Taner YENER /İSTANBUL,() Bahçelievler'de, eşi Halime Demirdağ'ı bıçaklayarak öldüren Kenan Demirdağ daha sonra adliyeye giderek teslim oldu. Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde Bakırköy Adliyesine giden Kenan...

Karısını bıçaklayarak öldürdü adliyeye gidip teslim oldu (geniş haber)


 

İbrahim AKTÜRK-Taner YENER /İSTANBUL,() Bahçelievler'de, eşi Halime Demirdağ'ı bıçaklayarak öldüren Kenan Demirdağ daha sonra adliyeye giderek teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre öğlen saatlerinde Bakırköy Adliyesine giden Kenan Demirdağ karısını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine 

çiftin Soğanlı Mahallesi Sıraevler Caddesi üzerindeki apartmanın bodrum katındaki dairelerine polis gitti. Kilitli kapıyı açan polis 30 yaşındaki Halime Demirdağ'ın cansız bedenini buldu. Genç kadının cenazesi olay yeri incelemisinin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bu sırada genç kadının bir yakınının sinir krizi geçirip ağladığı görüldü.


 

8 YAŞINDAKİ KIZLARI DAİREDE YOKTU

Çiftin, 8 yaşında kız çocuklarını bayram tatili nedeniyle Balıkesir'deki akrabalarına gönderdikleri anlaşıldı

 

BİR AY ÖNCEKİ KAVGA KARAKOLDA BİTTİ

Temizlik işçisi olan genç çiftin yaklaşık 1 ay önce kavga ettikleri ve kavganın polis merkezine yansıdığı, birbirlerinden şikayetçi oldukları ortaya çıktı. 

(FOTOĞRAF)

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