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Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kardan kapanan yolların açılması için aralıksız çalışmaların sürdüğü ilçeye 24 saati aşkın süredir de elektrik verilemiyor. Kentin...

GENEL 26.12.2019, 14:41
Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, 3 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kardan kapanan yolların açılması için aralıksız çalışmaların sürdüğü ilçeye 24 saati aşkın süredir de elektrik verilemiyor.
Kentin en çok kar alan ilçesi Göksun'da 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri ve Kayseri ile bağlantı konumunda olan ilçenin bağlantı yolları kar nedeniyle sık sık kapanıyor. İlçede ayrıca geçen Salı günü saat 18.00 sıralarında elektrikler de kesildi.
Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandığını söyledi. Göksun Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekiplerinin koordineli bir şekilde karla mücadele çalışması yaptığını kaydeden Aydın, "AKOM tarafından koordinasyonu yapılıp çalışmalar da bu kapsamda devam ediyor. Bizim araçlarımız, büyükşehir ve karayollarının araçları 7/24 3 günden bu yana çalışmakta. Kar yoğun şekilde devam ediyor. Dün akşam biraz kesilmişti ama bugün yağış yine devam ediyor. Biz, inşallah devletimizin gücüyle milletimize hizmet etmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.
"ELEKTRİK YOLDAN DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ"
Şu anda ilçedeki en büyük sorunun elektrik kesintisi olduğunu ifade eden Aydın, şöyle devam etti: "Karla birlikte elektrikler de kesildi ve 24 saatten fazla zamandır elektrikler yok. Elektrik iletim hatlarında sıkıntı oldu, taşıyıcı direklerde sıkıntılar oldu. Gerek AKEDAŞ olsun, gerek TEİAŞ olsun bu konuda çalışmalarını devam ettiriyor. Hatta yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde yetkililerden diğer illerden takviye ekipler geldiğini, kar araçlarının yolda olduğunu öğrendik. Göksun'umuzu en kısa sürede elektrikle kavuşturmak için gayret ediyoruz. Elektrik yoldan da daha önemli hale geldi. İnsanlar artık konutlarda elektrik vasıtasıyla ısınıyor, kaloriferler elektrik olmazsa çalışmıyor. Hakikaten çok sıkıntılı bir süreç olduğunu söylemek gerekir. İnşallah en kısa sürede normale döneceğiz."
"SAHADA 20 İŞ MAKİNESİ ÇALIŞIYOR"
Başkan Aydın, kar yağışı nedeniyle şuan için kapalı köy yolu olmadığını ancak yağışın devam etmesi nedeniyle zaman zaman kapanmalar yaşandığını söyledi. Aydın, "Kar devamlı yağdığı için yollar açıldıktan sonra tekrar kapanıyor. Şu anda 20'nin üzerine makine var alanda hiç durmaksızın gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar. Allah'a şükür bugüne kadar can kaybımız ya da ağır hasarlı bir durum olmadı, insanlarla alakalı ciddi bir olumsuzluğumuz olmadı" dedi.
AKEDAŞ: ÇAÇIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Öte yandan AKEDAŞ'dan da elektrik kesintisiyle ilgili yazılı açıklama geldi. Kar yağışı nedeniyle elektrik dağıtım şebeke ve direklerinde hasar oluştuğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle OG ve AG elektrik dağıtım şebekelerinde kar yağışına bağlı olarak buz yükü sonucu bazı direk ve iletkenlerde arıza meydana gelmiştir. Ayrıca bugün sabaha karşı 04.00 sıralarında Göksun ilçe merkezinin elektrik enerji ihtiyacını karşılayan TEİAŞ’a ait 154 KV Göksun trafo merkezi devre dışı kalmış ve 154 KV EİH trafo merkezi oluşan hasarlar nedeniyle devreye alınamamıştır. Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle ekip sayımızı artırdık. 10 ekip, 10 araç, 1 kar motoru, 1 kar aracı ve 40 kişiden oluşan uzman personel ekibimiz yoğun kar yağışı altında bölgeye yeniden enerji verilmesi için çoğun çaba harcıyor. Bugün gün içerisinde TEİAŞ yetkilileri ve ekiplerimiz Göksun ilçe merkezine enerji verilmesi için çalışmalarını yağan kar altında aralıksız sürdürüyor."

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