Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
(Havadan görüntülerle) BEŞİKTAŞ'TA PARKTAKİ PEYZAJ ÇALIŞMALARINA MAHALLELİDEN YEŞİL ALAN AZALIYOR TEPKİSİ
Karın ağrısı şikayetinin nedeni balık kılçığı çıktı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden İbrahim Yavuz'un (65) ince bağırsağından, 6 santimetre uzunluğunda balık kılçığı çıkarıldı. Güneş Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yavuz, şiddetli...
GENEL 25.09.2019, 15:59
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden İbrahim Yavuz'un (65) ince bağırsağından, 6 santimetre uzunluğunda balık kılçığı çıkarıldı.
Güneş Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yavuz, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Tıraş tarafından ilk muayenesi yapılan Yavuz'un, çekilen batın tomografisi ve yapılan tetkiklerinde, bağırsağında bir delik tespit edildi. Ameliyata alınan ve yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucu, Yavuz'un ince bağırsağını balık kılçığının delmiş olduğu belirlendi. Yavuz'un ince bağırsağındaki delik operasyonla onarılırken, bağırsağındaki yaklaşık 6 santimetre uzunluğundaki balık kılçığı çıkarıldı. Yavuz, yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.
İbrahim Yavuz, bağırsak delinmesine neden olan sazan balığı kılçığını ne zaman yediğini hatırlamadığını ve bundan sonra balık yerken daha dikkatli olacağını ifade etti.
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Tıraş, "Yanlışlıkla yutulan kılçıkların etkilediği yerler arasında ağız içi, dil, yutak, yemek borusu, mide ve bağırsaklar var. Bu arada kılçık ya da etlerin içindeki kemik parçaları dünya üzerinde istenmeden kazayla en fazla yutulan yabancı cisimler olarak kabul ediliyor" dedi. Balık kılçığı ve benzeri yabancı cisimlerin yutulmasının insan sağlığına zarar verebileceğini, hatta hayati tehlikelere yol açabileceğine vurgu yapan Op. Dr. Tıraş, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Güneş Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yavuz, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Tıraş tarafından ilk muayenesi yapılan Yavuz'un, çekilen batın tomografisi ve yapılan tetkiklerinde, bağırsağında bir delik tespit edildi. Ameliyata alınan ve yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucu, Yavuz'un ince bağırsağını balık kılçığının delmiş olduğu belirlendi. Yavuz'un ince bağırsağındaki delik operasyonla onarılırken, bağırsağındaki yaklaşık 6 santimetre uzunluğundaki balık kılçığı çıkarıldı. Yavuz, yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.
İbrahim Yavuz, bağırsak delinmesine neden olan sazan balığı kılçığını ne zaman yediğini hatırlamadığını ve bundan sonra balık yerken daha dikkatli olacağını ifade etti.
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Tıraş, "Yanlışlıkla yutulan kılçıkların etkilediği yerler arasında ağız içi, dil, yutak, yemek borusu, mide ve bağırsaklar var. Bu arada kılçık ya da etlerin içindeki kemik parçaları dünya üzerinde istenmeden kazayla en fazla yutulan yabancı cisimler olarak kabul ediliyor" dedi. Balık kılçığı ve benzeri yabancı cisimlerin yutulmasının insan sağlığına zarar verebileceğini, hatta hayati tehlikelere yol açabileceğine vurgu yapan Op. Dr. Tıraş, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
22°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1