Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Karikatürist Sunder Erdoğan, hayatını kaybetti

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan, karikatürist Sunder Erdoğan (67), solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 'Gırgır', 'Çarşaf', 'Atmaca', 'Bando', 'Milliyet...

Karikatürist Sunder Erdoğan, hayatını kaybetti

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan, karikatürist Sunder Erdoğan (67), solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
'Gırgır', 'Çarşaf', 'Atmaca', 'Bando', 'Milliyet Çocuk' gibi mizah ve çocuk dergilerinde çalışan, usta çizer Sunder Erdoğan, bir süredir solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Antalya'daki özel hastanede hayatını kaybetti. Erdoğan'ın cenazesi, 1998'den bu yana yaşamını sürdürdüğü Kaş'ta öğle vakti kılınacak namazdan sonra Gökseki Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Çizerliğe 1971'de başlayan Sunder Erdoğan'ın ilk çizgileri, 1971- 1974 yıllarında Almanya'daki çeşitli dergilerde yayımlandı. İstanbul Cağaloğlu'ndaki dergi ve yayınlarda 1975 yılından itibaren çizer olarak çalışan Erdoğan, 1982- 1986 yıllarında Müjdat Gezen, Aziz Nesin, Kandemir Konduk ve Cihan Demirci gibi isimlerle Güldürü Üretim Merkezi'nde görev aldı.
'Milliyet Çocuk', 'Bando', 'Vakıf Çocuk', 'Emlak Çocuk', 'Milliyet Kardeş' gibi çocuk dergilerinde tarihi öyküler çizen Sunder Erdoğan, 2001 yılından itibaren gerçekleştirilen Kaş Kitap Şenliği'nin en önemli destekçilerinden oldu. Sunder Erdoğan'ın çizgilerinden oluşan seçki, Karikatürcüler Derneği'nce yayımlanan 'Nasreddin Hoca'nın Torunları' başlıklı seri kapsamında 'Tavanarası' adıyla albümde toplanmıştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328