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Karikatürist Bedri Koraman, ölüm yıldönümünde anılacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, 87 yaşında yaşamını yitiren karikatürist Bedri Koraman, ölümünün ikinci yıl dönümünde anılacak. Torba Mahallesi'ndeki Abdi İpekçi Sitesi'nde eşi Nil Koraman ile yaşarken,...

Karikatürist Bedri Koraman, ölüm yıldönümünde anılacak

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, 87 yaşında yaşamını yitiren karikatürist Bedri Koraman, ölümünün ikinci yıl dönümünde anılacak.
Torba Mahallesi'ndeki Abdi İpekçi Sitesi'nde eşi Nil Koraman ile yaşarken, 30 Mayıs 2015'te yaşamını yitiren karikatürist Bedri Koraman için ölüm yıldönümünde, Torba Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlenecek. Törene, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un yanı sıra sevenleri ve dostları katılacak.
Ünlü karikatüristin adının geçen yıl Torba Mahallesi'ndeki bir sokağa verildiğini hatırlatan eşi Nil Koraman, "Bedri, Bodrum'u, Torba'yı çok seviyordu. Burada birçok dostluklar kurdu. Tavla turnuvalarına katıldı. Kentin tanıtımı için önemli rol oynadı. Bodrumlularda O'nu çok sevdi. Ölümünden sonra da onu yalnız bırakmadılar. Bu nedenle salı günü saat 11.00'de mezarı başında mevlit okutup, dualar edeceğiz. Lokma dağıtacağız. Sevenlerini bekliyoruz" dedi.

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