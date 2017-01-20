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Kargoya verilen valizde 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

VAN, () - VAN'dan İstanbul'a gönderilmek üzere kargoya verilen valizde yapılan aramada 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi tutuklandı. Van Valilği, bir kargo şirketinde ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili açıklama...

Kargoya verilen valizde 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

VAN, () - VAN'dan İstanbul'a gönderilmek üzere kargoya verilen valizde yapılan aramada 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili bir kişi tutuklandı.
Van Valilği, bir kargo şirketinde ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili açıklama yaptı. Yaplan çalışmalar kapsamanıda kargo firmasına ait Van'daki aktarma merkezine operasyon yapılarak "Liza" isimli dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada, göndericisi S.Ö., alıcısı ise İstanbul'da bulunan G.A. olan bir valizde 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan G.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturma sürüyor.

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