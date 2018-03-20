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Kargoları böyle çaldılar

KADIKÖY'de yüzleri maskeli 4 kişi bir kargo şubesinin deposunda teslimata hazır paketleri çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan bir kargo şubesinin deposunda dün sabah...

Kargoları böyle çaldılar
KADIKÖY'de yüzleri maskeli 4 kişi bir kargo şubesinin deposunda teslimata hazır paketleri çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi'nde bulunan bir kargo şubesinin deposunda dün sabah  saat 07.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsızlar kapalı kasa bir minibüsle kargo şubesinin deposunun önüne yanaştı. Aracı kullanan kişi kaçmak için araçta bekledi. Yüzleri maskeli 4 kişi deponun kapısını kırarak içeri girdi. 3 dakika içerisinde teslimata hazır kargoları çalan hırsızlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Alarmın çalmasıyla şube müdürüne haber verildi. Olay yerine  kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri arıyor.

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