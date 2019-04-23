Kargo uçağı kuş sürüsüne girdi 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()-İSTANBUL-Madrid seferini yapan kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Uçak, havalimanına geri dönmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, TK-6589 sefer sayılı Boeing 747-481(F) tipi kargo uçağı, Madrid seferini yapmak üzere saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek geri dönme kararı aldı. Tekirdağ üzerinde tur atan uçak yaklaşık 50 dakika sonra Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Kargo uçağı bakım için teknik hangara çekildi.