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Karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken görüntülendi

ÇANAKKALE'de bir karganın pazar tezgahına konup, kırılmış cevizleri yemesi, ilginç görüntüler oluşturdu. Tezgahın sahibi Sadi Öner, "Karga herhalde tezgahımıza abone olacak. Biz de her şeyimizi herkesle paylaşmaya hazırız" dedi. O anları...

GENEL 01.01.2020, 09:23
Karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken görüntülendi
ÇANAKKALE'de bir karganın pazar tezgahına konup, kırılmış cevizleri yemesi, ilginç görüntüler oluşturdu. Tezgahın sahibi Sadi Öner, "Karga herhalde tezgahımıza abone olacak. Biz de her şeyimizi herkesle paylaşmaya hazırız" dedi. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Ahmet Peker ise, "Kargalar, primatlardan sonra en akıllı hayvanlardan biridir" diye konuştu.
Çanakkale’de pazar alanında yaşanan olay, görenleri şaşırttı. Bir karga pazarda satışa sunulan cevizlerin bulunduğu tezgaha kondu. Vatandaşların satın almadan önce tadına bakabilmeleri için kabukları kırılmış olan cevizleri yemeye başlayan karga, ilgi gördü. O anlar, Ahmet Peker tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Esnafın şaşkınlıkla izlediği ve çeşitli yorumlar yaptığı, gülüşmelere neden olan anlarda ceviz yemeye devam eden karga, kaçma girişiminde dahi bulunmadı. Esnaf da karnını doyurmaya çalışan karganın ürkmemesi için titiz davrandı.
‘BİZİM TEZGAHA ABONE OLACAK’
Karganın ceviz tezgahına geldiğini belirten Sadi Öner, "Karga açık olan cevizlerden yemeye başladı. Biz de şaşkınlıkla o anları izledik. Kargayı kovmadık. Daha sonra kargaya buğday taneleri de verdik. Onları da yedi. Rahatı iyiydi. Ama kendisini gören insanlar kalabalıklaşınca kaçtı. Karga herhalde bizim tezgahımıza abone olacak. Biz her şeyimizi herkesle paylaşmaya hazırız. Kargaların akıllı hayvanlar olduğu söyleniyor. Herhalde bu da akıllı bir karga. Bir sürü tezgah var. Başka yerde ceviz var ama nedense bizim tezgaha geldi. Demek ki ona da faydalı, insanlara da faydalı. Buyursun gelsin, herkese kapımız açık" dedi.
‘KARGALAR, PRİMATLARDAN SONRA EN AKILLI HAYVANLAR’
Cevizleri yiyen karganın cep telefonu ile görüntüsünü çeken Ahmet Peker ise şöyle konuştu:
"Biz burada oturuyorduk. Sadi ağabeyin tezgahında açık olan cevizler vardı. Karga geldi, cevizlerden yemeye başladı. Kalabalık olmasına rağmen kimseden ürkmedi. Biz de onu seyrettik. Bir süre sonra kalabalıktan ürktü. Biliyorsunuz kargalar aynı zamanda 10 ila 20 insanı tanıyabilen hayvanlardır. Uzun ömürlü olmalarıyla bilinirler. Kargalar 80-100 yaşına kadar yaşayabilir. Kargalar aynı zaman alet kullanabilen hayvanlardır. Alamayacağı bir yerler de herhangi bir gıdası varsa, eğer yemek istiyorsa bunları alet kullanmak suretiyle alıp, karnını doyurabilen hayvanlardır. Kargalar, primatlardan sonra en akıllı hayvanlardan biridir. Hatta biraz da kindar olduğu söylenir. İnsanlar eğer yavrularına zarar vermek gibi bir şeyler yaparlarsa, onlara karşı kin besleyip, belli bir zamanda onları bekledikten sonra üstlerine karşı pike yapmak kaydıyla korkutabiliyorlar."

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