Kardeşinin kimliğiyle 8 yıl dolaştı, sonunda yakalandı

AYDIN (İncirliova), () - AYDIN'ın İncirliova İlçesi'nde yaralama ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erkan Dursun yakalandı. Erkan Dursun'un 8 yıldır yakalanmamak için kardeşinin kimliğiyle yaşadığı ortaya çıktı.

İncirliova İlçesi'nde dün akşam devriye görevindeki polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendiği kişiyi sorgulamak istedi. Şüpheli kendisine aitmiş kardeşinin kimliğini polise gösterince uyuşmayan fotoğraflardan yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Erkan Dursun olduğu ortaya çıktı.

Yaralama ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Erkan Dursun'un 8 yıldır yakalanmamak için üzerinde kardeşinin kimliğini taşıdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Dursun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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