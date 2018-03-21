Kardeşinin böbreğiyle hayata tutundu

KOCAELİ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla Erhan Sami (39), kardeşi Mehmet Sami'den (30) nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu. Erhan Sami doğum gününü hastanede kesilen pasta ile kutladı.Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Erhan Sami, organ nakli için sıraya girdi. Diyaliz tedavisine başlayan Erhan Sami için mutlu haber, kardeşinden geldi. Erhan Sami'ye, kardeşi Mehmet Sami böbreğini bağışladı. Uzman Dr. Bekir Voyvoda ve Uzman Dr. Orhan Yücel tarafından 5 Mart tarihinde böbrek nakli yapıldı. Kardeşinin verdiği böbrekle sağlığına kavuşan Erhan Sami, "İki sene önce ufak tefek sorunlar başladı. Çocukluğumdan gelen yüksek ateşten dolayı bir böbreğim gelişim gösteremedi. Böbreklerimdeki enfeksiyonu ciddi bir şey olarak görmedim. Bir gece yüksek tansiyon ile hastaneye kaldırılınca böbreğimin iflas ettiğini öğrendim. Daha sonra organ nakli için başvuru yaptım. Bu süreçte kardeşim Mehmet, bana böbreğini bağışlamak istedi. Gerekli tahliller yapıldı. Sonuçlar olumlu çıkınca, kardeşim bana bir ağabeylik yaptı ve böbreğini bağışladı. Allah razı olsun, ben kardeşim sayesinde yeniden hayat buldum" dedi.Erhan Sami insanların organ nakli konusunda bilgi sahibi olmadıklarını belirterek, "İnsanlar organ bağışı konusunda teşvik edilmeli. Giden gidiyor ama vefat eden her insanın bağışlayacağı organ, başka bir hastaya umut oluyor. Şu dünyada bir can kurtarmak kadar önemli bir şey olur mu?" diye konuştu.Uzman Dr. Bekir Voyvoda ise, "Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki organ nakil merkezimizi yaklaşık 1,5 yıl önce kurduk. 2 kardeşin nakili 11'inci ameliyatımız. Şu anda 2 kardeşin de sağlık durumları iyi" şeklinde konuştu.Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde 150 hastanın bağış beklediğini söyleyen Voyvoda, şunları söyledi:"Ülkemiz, kadavra organ bağışı konusunda çok geride. Kadavradan organ nakli yapmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hatta bilinçlendirme toplantıları yapıyoruz. Organ bağışı çok önemli bir konu. Diyanet'in de açıklamaları var ve organ bağışı ile ilgili olumlu yönde. Bu hastalarımızı hayata, sosyal yaşama adapte etmek için organ bağışına ihtiyacımız var. Organ bağışı ile bir can kurtarıyoruz. Bizim başımıza gelmedi, gelmeyecek anlamına gelmiyor."

FOTOĞRAFLI