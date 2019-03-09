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Kardeşi diyalize girmesin diye böbreğini bağışladı

DENİZLİ'de yaşayan Fatma Korkmaz (60), kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan kardeşi Mihriban Korkmaz'a (56), diyaliz sürecini yaşatmadan bir böbreğini verdi. Yapılan nakil sonrası Mihriban Korkmaz, ablasının böbreğiyle sağlığına...

Kardeşi diyalize girmesin diye böbreğini bağışladı
DENİZLİ'de yaşayan Fatma Korkmaz (60), kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan kardeşi Mihriban Korkmaz'a (56), diyaliz sürecini yaşatmadan bir böbreğini verdi. Yapılan nakil sonrası Mihriban Korkmaz, ablasının böbreğiyle sağlığına kavuştu.
Emekli İngilizce öğretmeni Mihriban Korkmaz, bir süre önce vücudunda şişlik ve kusma şikayetleri üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne (PAÜ) başvurdu. Yapılan kontrolde Mihriban Korkmaz'a kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre tedavi gören, ancak hastalığı geçmeyen Mihriban Korkmaz'ın böbrek nakli olmasına karar verildi. Diyalize girmesi gereken Mihriban Korkmaz'ın yardımına, ablası Fatma Korkmaz yetişti.
PAÜ Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nde yapılan testlerde, abla- kardeşin dokularının uyduğu belirlendi. Uzun yıllar Denizli Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan Fatma Korkmaz, kardeşi sıkıntılı diyaliz sürecini yaşamaması için ona böbreğini vermeye karar verdi. Organ Nakli Bölümü Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban tarafından yapılan ameliyatla, Fatma Korkmaz'dan alınan böbrek, kardeşi Mihriban Korkmaz'a nakledildi. Nakil sonrası Mihriban Korkmaz, sağlığına kavuştu.
Fatma Korkmaz, kardeşinin gözünün önünde erimesine gönlünün razı olamayacağını belirterek, "Kardeşim için canımı bile veririm. O benim her şeyim. Nakil olması gerektiğini duyunca hiç çekinmeden böbreğimi verdim" dedi.
Mihriban Korkmaz ise ablasının kendisine yeni bir hayat hediye ettiğini dile getirerek, "Kronik böbrek yetmezliği ortaya çıkınca diyalize girmem gerekti. Ancak ablam yardımıma yetişti. Onun böbreğiyle tekrar sağlığıma kavuştum" diye konuştu.
Nakil operasyonu gerçekleştiren PAÜ Organ Nakli Bölümü Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban da, "Diyalize girmeden nakil olmak çok önemli. Abla, kardeşi için gönüllü oldu. Böbreğini naklettik. Şu anda sağlığı çok iyi" dedi.

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