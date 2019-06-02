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Kardeş şehir Fojnica’da Ramazan’ın bereketi paylaşıldı

  İSTANBUL, ()- ÜMRANİYE  Belediyesi kardeş şehir uygulamalarıyla dostluk köprüleri kuruyor. Ümraniye Belediyesi Bosna Hersek’in Fojnica şehrinde iftar yemeğine katıldı. Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezi’nde kurulan kardeşlik...

Kardeş şehir Fojnica’da Ramazan’ın bereketi paylaşıldı

 

İSTANBUL, ()- ÜMRANİYE  Belediyesi kardeş şehir uygulamalarıyla dostluk köprüleri kuruyor. Ümraniye Belediyesi Bosna Hersek’in Fojnica şehrinde iftar yemeğine katıldı. Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezi’nde kurulan kardeşlik sofrasında ramazanın bereketi hep birlikte paylaşıldı. Fojnica İslam Meclisi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen iftar yemeğine  Fojnica kamu kurumlarının yöneticileri ve Fojnica halkı katıldı. Kur’an tilavetiyle başlayan program, iftar yemeğinin ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

KARDEŞ ŞEHİRDE ANLAMLI İFTAR YEMEĞİ

Programda bir konuşma gerçekleştiren Fojnica Belediye Başkanı Sabahuddin Klisura geleneksel hale gelmiş olan Fojnica İftarlarını seçim yoğunlu olmasına rağmen bu yıl da sürdüren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a teşekkür etti. İftar programının iki dost ülke ve iki kardeş şehir için son derece anlamlı olduğunu vurguladı. İlahi dinletisiyle devam eden program hediyeleşme ile son buldu.

(FOTOĞRAFLI)

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