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Kardemir kurucularından Mutullah Yolbulan toprağa verildi

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kardemir A.Ş.'nin eski yönetim kurulu başkanı iş insanı Mutullah Yolbulan (88), Kardemir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nda (Kardemir)...

Kardemir kurucularından Mutullah Yolbulan toprağa verildi
İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kardemir A.Ş.'nin eski yönetim kurulu başkanı iş insanı Mutullah Yolbulan (88), Kardemir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nda (Kardemir) 22 yıl süre içerisinde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yapan Mutullah Yolbulan için fabrikada tören düzenlendi. Kardemir'de bulunan Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat, Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, çalışanlar ve işçiler katıldı. Törende Mutullah Yolbulan'ın hayat hikayesi sinevizyona yansıtılırken duygulu anlar yaşandı. Ardından Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.
Törende konuşan Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, "Ülkemizin çok değişik yerlerinden buraya kadar gelen değerli çalışma arkadaşlarımızın gözlerinin yaşla dolmasını görmek, ne mutlu Mutullah amcaya. Ömrünü dolu dolu geçirmiş. Hiçbir başarı tesadüfi değildir. En zor zamanlarda, emin adımlarla, uygun insanlarla beraberce yürüyerek Kardemir'i buralara getirmiştir. Şimdi bizlere düşen Mutullah amcanın buraya getirdiği bayrağı çok daha ileriye götürmektir" dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise "Onun yokluğunu hem Karabük hem çalışanlar hem de Kardemir hissedecektir. Bize düşen görev onun bıraktığı bayrağı daha ileriye taşımak olacaktır" diye konuştu.
Mutullah Yolbulan'ın oğlu Mustafa Yolbulan da törende yaptığı konuşmada, "İyi ki babam, dedem, amcam, abim, dayım Mutullah Yolbulan'mış diyeceğimiz bir onur, gurur ve mutluluk kazandık. Bu onur, gurur ve mutluluğun aydınlattığı yolda ona layık olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden emin olabilirsiniz" dedi.
TBMM Üstün Hizmet Madalyası sahibi iş insanı Mutullah Yolbulan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Kardemir'de Haddehane Meydanı'na getirildi. Burada cenaze namazı kılındı. 4 çocuk babası Mutullah Yolbulan'ın cenazesi daha sonra Ulu Cami'de kılınan cenaze namazı ardından Öğlebeli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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