Kardemir işçilerinden Mehmetçiğe Safranbolu lokumu

KARABÜK'te, Kardemir işçileri, 'Emeğin aslanlarından Afrin kahramanlarına' kampanyası kapsamında, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için aldıkları 8 bin paket Safranbolu lokumunu törenle Afrin'e gönderdi.Çelik-İş Sendikası tarafından düzenlenen kampanya kapsamında Kardemir’de çalışan işçiler arasında toplanan para ile 8 bin paket Safranbolu lokumu alındı. Lokumlar gönderilmeden önce Kardemir girişinde bulunan Çelik-İş Sendikası Temsilcilik binası önünde tören düzenlendi. Törene Karabük Valisi Kemal Çeber, İl Garnizon Komutanı Per. Albay Tekin Nemlioğlu, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal, Kardemir Yönetim Kurulu üyesi Kamil Güleç, Kardemir Genel Müdürü Ercüment Ünal, Çelik-İş Sendikası Şube Başkanı Ulvi Üngören, gaziler ve işçiler katıldı.Törende konuşan Vali Çeber, "Bunlar sembolik davranışlar ama büyük mücadelelerde bunların çok önemi vardır. Karabük halkının şehidine, milletine, devletine, askerine nasıl sahip çıktığını bundan önceki benzer her olayda göstermiş. Bunu en son Afrin şehidimiz Ömer Bilal Akpınar’ı uğurlarken ve uğurladıktan sonraki davranışlarımızla da hep beraber gösterdik. Ben de her ortamda söylediğim gibi bu ilin valisi olarak bunun gururunu yaşıyorum. Alnınızdan akan o mübarek ter, şehitlerimizin alnından akan o mübarek ter ve kanla bu topraklarda buluşuyor ondan hiç şüphemiz olmasın'' dedi. Konuşmaların ardından dua edildi. Kurban kesiminin ardından lokumların yüklendiği minibüs Hatay'daki askeri birliğe gitmek üzere yola çıkarken, minibüse Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü üyeleri arazi araçlarıyla il sınırına kadar eşlik etti.

