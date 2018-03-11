Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Mehmetçikten çocuklara cevap geldi
Mehmetçikten çocuklara cevap geldi
Görüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar etti
Görüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar...
flaş... İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'ın içinde olduğu aracına silahlı saldırı
Alperen Ocakları başkanı Kürşat Mican'a...

Kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), () – RİZE’nin İkizdere ilçesinde kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan Recep Demircioğlu ve Ahmet Tüfekçi, 3 gün sonra ekipler tarafından kurtarıldı. İlçenin, Varda Yaylası'ndaki evlerini kontrol...

Kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), () – RİZE’nin İkizdere ilçesinde kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan Recep Demircioğlu ve Ahmet Tüfekçi, 3 gün sonra ekipler tarafından kurtarıldı.
İlçenin, Varda Yaylası'ndaki evlerini kontrol etmek amacıyla çarşamba günü yaya olarak yola çıkan Recep Demircioğlu ve Ahmet Tüfekçi, cuma akşamı dönüşe geçti. Kar yağışının etkili olması üzerine yolu kapanan yayladan dönemeyen iki kişi, jandarma ekiplerinden yardım istedi. İkizdere İlçe Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ve Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri dün sabah yaya olarak bölgeye doğru yola çıktı. İl Özel İdare ekipleri de kardan kapalı yolu ulaşıma açma çalışması başlattı. AFAD'a ait paletli kar aracı ile bu sabah yaylaya ulaşan ekipler 2 kişi alarak ilçe merkezine indirdi. Demircioğlu ve Tüfekçi’nin yayla evinde kaldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314