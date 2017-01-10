Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), () - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde, Mehmet Şerif Karahan evinin önünde biriken karlardan savaş uçağı yaptı.

Kış mevsimiyle birlikte kar yağışının yoğun olduğu Yüksekova İlçesi'nde çocuklar kardan adam yaparken, Mehmet Şerif Karahan ise Yeni Mahalle'deki evinin önünde biriken karlardan uçak yaptı. Soğuk havaya rağmen Karahan, 20 gün boyunca günde belli aralıklarla çalışarak yaklaşık 10 metre uzunluğunda 1 metre yüksekliğinde kardan uçak yaptı. Karahan, daha önce de kardan ev, helikopter yaparak mahallelinin ilgi odağı olduğunu, bu tür çalışmaların kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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