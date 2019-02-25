Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...

Kardan kapanan 215 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor

ÇANAKKALE'de dün akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale'de 3 gündür devam eden...

Kardan kapanan 215 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor
ÇANAKKALE'de dün akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale'de 3 gündür devam eden kar yağışı, başta kent merkezi olmak üzere ilçe, köy ve beldelerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Cumartesi sabahı başlayan ve Pazar günü aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 175 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız süren çalışmaları sonucunda 175 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.
SABAHA KADAR 215 KÖY YOLU DAHA KAPANDI
Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bu sabah ise 215 köy yolu ulaşıma kapandı. Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü  34 ekip ile kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.  Ekipler, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için ilçe, köy ana arterleri ve köy yerleşim alanlarında kar küreme ve temizleme çalışmalarına da devam ediyor.
Öte yandan Gökçeada-Kabatepe hattından sonra, gün içinde yapılması planlanan Bozcaada-Geyikli hattındaki tüm feribot seferleri de iptal edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328