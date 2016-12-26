Kardan kapalı yollarının açılması için asılsız ihbarlarda bulunmuşlar

MERSİN Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışında olumsuz koşulları ortadan kaldırmak için tüm ekipleriyle görev yaparken, bazı vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmasının kurtarma operasyonlarına sekte vurduğunu duyurdu.Bir vatandaşın koordinasyon merkezine ulaşarak hayvan ağılının çöktüğünü, karısının kar yığınının altında kaldığını ve tüm uğraşlarına rağmen çıkaramadıklarını bildirmesi üzerine 10 personel ve 2 iş makinesi rota değiştirerek ihbarın geldiği bölgeye sevk edildi. Tam 11 saat süren çalışma neticesinde ulaşılan ihbarın asılsız olduğu ve ihbar sahibinin yollarının açılması için asılsız ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.Ayrıca gelen ihbarlar arasında 'Grip oldum çok hastayım, acil yardım gerekli' şeklinde ihbarda bulunan vatandaşın hasta olmadığı, 'Eşimin doğum sancısı tuttu, yolların acilen açılması lazım' ihbarında bulunan vatandaşın tedbir amaçlı asılsız ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Yine 'Hayvanlarımın yemi bitti acil yem ulaştırmamız lazım' ihbarında bulunan bir çiftlik sahibinin çiftliğin durumunu merak ettiği için çalışmaları kendi bölgesine çekmek amacıyla asılsız ihbarda bulunduğu, ayrıca ihbara giden ekiplerin işletmede tonlarca yem stoku bulunduğunu tespit ettiği de dikkat çeken ihbarlardan oldu.112 Acil Yardım ve AFAD’dan gelen ihbarları da değerlendiren belediye ekipleri, bu tür asılsız ihbarlara karşı vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre 900 metreden yüksek rakımlar yeni bir kar yağışı dalgası altına girecek. Ayrıca ayrıntılı 5 günlük hava tahminlerine göre Çamlıyayla, Gülnar ve Mut’ta Cuma gününe kadar kar yağışı bekleniyor.Öte yandan diğer bütün ilçelerde kuvvetli ve sağanak yağış beklenirken, 5 gün boyunca sıcaklıklar ortalama 7 ila 8 derece düzeyinde seyredecek.



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