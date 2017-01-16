Kardan heykel ve ev yaparak beyaz örtü keyfi

DENİZLİ'de yüksek kesimlere yağan kar, özellikle Çameli İlçesi'nde etkili oldu. Bazı kişiler, kar yağışını eğlenceye çevirerek 'kardan heykel' ve 'kardan evler' yaptı. Belediye ekipleri, sokak hayvanları ve kuşlar için çevreye yiyecek bırakıyor.Çameli İlçesi'nde bir haftadan bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde 120 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle trafik akışında da olumsuzluklar görüldü. Çameli Belediyesi ekipleri, yoların kapanmaması için aralıksız küreme çalışması yapıyor. Belediye ekipleri ayrıca sokak hayvanları ve kuşlar için çevreye yiyecek bırakmayı da ihmal etmiyor. Kar yağışını eğlenceye çevirinler ise birbirinden ilginç kardan heykeller ve evler yapıyor. Eskimolara özenen bir vatandaş da kardan ev yaparken, başka biri ise kardan heykel yaparak kar yağışını eğlenceye çevirdi.

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