Kardan Erzurum Sokağına muhteşem açılış

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ERZURUM Atatürk Üniversitesi kampusunda, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2017 Avrupa Gençlik Kış Oyunları (EYOF) için yapılan 'Kardan Erzurum sokağı' ile 'buzdan heykeller', havai fişek gösterileri ile açıldı. Gezenleri hayran bırakan kar ve buz eserleri büyük ilgi gördü.

Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Gençlik ve Bilim Anıtı'nın arkasındaki meydana dökülen 350 kamyon karın yanı sıra, Palandöken Kayak Merkezi'nden getirilen suni kar yapma makinesi ile kar üreten Güze Sanatlar Fakültesi heykel bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri, Dekan Prof. Dr. Mustafa Bulat gözetiminde 5 bin yıllık şehrin tarihi özelliklerini adeta bir sokakta topladı. Erzurum kültürünü yansıtan tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Saat Kulesi, eski Erzurum evleri, kalenin surları, çeşme, hamam gibi tarihi eserlerin yanı sıra, buzdan da Erzurum'un simgeleri haline gelen semaver, soba, çaydanlık, kayakla atlama kulesi, gaz lambası, kayakçı gibi heykelleri hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 25 dereceye düştüğü gece ve gündüz demeden vardiyeli olarak çalışıp kısa zamanda yaptılar.

'FARKLI BİR HEYECAN'

Kar sokağı ve buzdan heykellerin açılış törenine Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Musafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Çomaklı şunları söyledi:

"Palandöken ve Konaklı gibi önemli kış sporları merkezlerine sahip olan, 2011'de uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Dadaşlar diyarı Erzurum, bugün farklı bir heyecan yaşıyor. Kardan EYOF sokağında Erzurum'un tarihi mekanlarını, el sanatlarının inceliklerini, Türk kültürünün zenginliğini, estetik bakış açısıyla misafirlerimize sunuyoruz. Müzik gibi, edebiyat gibi, sanatın dili evrenseldir. Bu evrensel dil, barış ve sevgiyle bütün sınırları aşan ve insanları birleştiren bir dildir. Burada barış, kardeşlik sevgi, coşku ve heyecan var. Oyunların bir şenlik havasında dostluk ve kardeşlik ikliminde geçmesini diliyorum."

Yapılan konuşmaların ardından Kardan Erzurum Sokağın açılışı yapıldı protokol üyeleri, halay çekti. Açılışa katılanlar, kardan tarihi eserleri havai fişek gösterisi altında inceledi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektirenler kardan ve buzdan yapılan eserlere hayran kaldıklarını söylediler. Konuklar, "Kardan Erzurum Sokağı muhteşem. Burayı gezen Erzurum'u gezmiş gibi olur. Her şey çok güzel" dediler.

FOTOĞRAFLI