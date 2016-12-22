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Kardan ağaçlar yola devrildi, araçlar mahsur kaldı

KARAMÜRSEL(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde Selimiye ile Başkiraz mahalleleri arasında kar yağışı nedeniyle ağaçlar yola devrildi. Yolda 5 araç mahsur kalırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolu ulaşıma...

Kardan ağaçlar yola devrildi, araçlar mahsur kaldı

KARAMÜRSEL(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde Selimiye ile Başkiraz mahalleleri arasında kar yağışı nedeniyle ağaçlar yola devrildi. Yolda 5 araç mahsur kalırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yolu ulaşıma açtı.
Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Gece saatlerinde, Karamürsel Selimiye ile Başkiraz mahalleleri arasında kar yağışı nedeniyle 2 ağaç yola devrildi. 5 araç devrilen ağaçlar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri araçların yolda mahsur kaldığını öğrenince bölgeye hareket etti. Devrilen ağaçlar yoldan kaldırılarak, karla kaplı yol temizlendi. Sürücüler belediye ekiplerine teşekkür ederken, yollarına devam etti.

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