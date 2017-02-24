Kardak'ta yine gerginlik

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - TÜRKİYE ile Yunanistan arasında Kardak kayalıklarında yaşanan gerginlik bugün de devam etti. Kardak'a bir mil mesafedeki Çatal Ada yanından Türk karasularına girmeye çalışan Yunan savaş gemisine 'Kaş' isimli Türk karakol botu engel oldu.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında Türk sahil güvenlik ekipleri bugün de devriye nöbetini sürdürdü. Kardak kayalıkları önünde iki Türk sahil güvenlik botu devriye gezerken, öğle saatlerinde Leros Adası'ndan bölgeye gelen Yunan savaş gemisi Çatal Ada yakınlarından Türk sularına girmek istedi. Bölgede devriye gezen P 1208 bordo numaralı 'Kaş' isimli sahil güvenlik karakol botu, Yunan savaş gemisinin önünü kesti ve Türk sularına girmesine izin vermedi. Yaklaşık 15 dakika süren gerginlik Yunan botunun Psemiros Adası yakınlarına çekilmesi ile son buldu. Kalalimnos Adası yakınlarındaki bir başka Yunan botunun Kardak'a yönelik her hareketi ise bölgedeki Türk botları tarafından anında engellendi.

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