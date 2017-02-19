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Kardak'ta yine gergin anlar

EGE Denizi'ndeki Kardak Kayalıkları yakınlarındaki nöbette Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında bugün gergin anlar yaşandı. Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik botunun Türk botları tarafından uzaklaştırılırken bir...

Kardak'ta yine gergin anlar
EGE Denizi'ndeki Kardak Kayalıkları yakınlarındaki nöbette Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında bugün gergin anlar yaşandı. Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik botunun Türk botları tarafından uzaklaştırılırken bir süre kovalamaca yaşandı.
Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'nda nöbetinde bugün gergin anlar yaşandı. Dün sakin geçen nöbetin aksine bugün, Yunan sahil güvenlik botu sık sık Kardak Kayalıkları çevresinde dolanarak, tacizlerini sürdürdü. Yunan sahil güvenlik botunun sınır ihlali yaparak Türk sularına girmesiyle gerginlik arttı. Kardak Kayalıkları'nın ön tarafına geçen Yunan sahil güvenlik botunu, bölgedeki iki Türk sahil güvenlik botu uzaklaştırdı. İki ülkenin botları birbirini kovaladı. Türk ve Yunan sahil güvenlik ekipleri arasında zaman zaman kovalamaca yaşarken, zaman zamanda burun buruna geldi. Üç saat süren kovalamaca, Yunan botunun Kardak Kayalıkları'nın yaklaşık 1 mil açığında beklemeyi sürdürmesiyle sona erken, saat 15.00 itibari ile bölgede sakinliğin hakim olduğu görüldü.

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