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Kardak'ta sessizlik

EGE Denizi'nde Bodrum açıklarındaki Kardak Kayalıkları çevresinde Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında bir süredir süren gerginlik bugün yerini sessizliğe bıraktı. Türk botlarının kayalıklardan ayrılırken, Yunan botları...

Kardak'ta sessizlik
EGE Denizi'nde Bodrum açıklarındaki Kardak Kayalıkları çevresinde Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında bir süredir süren gerginlik bugün yerini sessizliğe bıraktı. Türk botlarının kayalıklardan ayrılırken, Yunan botları da bölgeye gitmedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın geçen 29 Ocak'ta, bazı komutanlarla birlikte Kardak'a yaptığı ziyaret sonrasında Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un bölgeye gelerek ölen subaylar için helikopterden denize çelenk bırakması sıcak dakikalar yaşattı. Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında bugüne kadar aralıklarla gergin anlar yaşandı.
Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında süren bu gerginlik, bugün yerini sessizliğe bıraktı. Kayalıklara 1 mil uzaklıktaki Çavuş Adası önlerinde devriye görevi yürüten Türk Sahil Güvenlik botlarından biri, saat 13.20'de Yalıkavak Limanı'na, diğeri ise Turgutreis açıklarındaki Çavuş Adası önüne çekildi.
Yunan botu ise akşam saatlerine kadar hiç görünmedi. İki gündür sessiz ve sakin bir ortamda Kardak devriyelerini sürdüren botların kayalıklardan uzaklaşmaları üzerine Kardak'ta sessizlik başladı.

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