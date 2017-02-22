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Kardak'ta hareketli dakikalar (2)

YELKENLİ TEKNEYE TACİZ Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları yakınından, Yalıkavak Mahallesi açıklarından gelerek geçen yelkenli tekne, Yunan sahil güvenliğinin tacizine uğradı. Yunan sahil güvenliğinin...

Kardak'ta hareketli dakikalar (2)

YELKENLİ TEKNEYE TACİZ
Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları yakınından, Yalıkavak Mahallesi açıklarından gelerek geçen yelkenli tekne, Yunan sahil güvenliğinin tacizine uğradı. Yunan sahil güvenliğinin 'Kardak'a yaklaşma' uyarısı üzerine, tekne uluslararası sularda seyretmeye başladı. Daha sonra yelkenli tekneyi durduran Yunan sahil güvenliği, bir süre teknedekilerle konuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra yelkenlinin rotasında devam etmesine izin verdi.
Kalalimnos Adası önünden, saat 16.00'da, Kardak kayalıklarına gelerek Türk sularına giren Yunan botu ise bölgeyi hareketlendirdi. Türk sahil güvenlik botu, Yunan botunu kayalıkların önünden döndürdü. Yaklaşık 15 dakika süren botlar arası kovalamaca, tarafından görüntülendi. Ardından Türk botu, Yunan botunu Türk sularından çıkardı. İki Yunan botu, Kalalimnos Adası önlerine çekildi. Bölgede halen 2 Türk, iki Yunan botu kayalıklar bölgesinde devriye geziyor.

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