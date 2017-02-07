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Kardak'ta fırtına 'bot dalaşı'nı bitirdi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - KARDAK kayalıkları çevresinde Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının dalaşı nedeniyle günlerdir yaşanan hareketlilik, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün yerini sessizliğe bıraktı. Genelkurmay Başkanı...

Kardak'ta fırtına 'bot dalaşı'nı bitirdi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - KARDAK kayalıkları çevresinde Türk ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının dalaşı nedeniyle günlerdir yaşanan hareketlilik, bölgedeki fırtına nedeniyle bugün yerini sessizliğe bıraktı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak olaylarının 21'inci yılı nedeniyle 9 gün önce, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un ise 7 gün önce ziyaret ettiği Kardak kayalıkları daha sonra iki ülkenin Sahil Güvenliğinin 'bot dalaşına' sahne olmuştu. Birkaç gündür tansiyonun biraz olsun düşytüğü bölgedeki hareketlilik bugün fırtına nedeniyle tamamen bitti.
Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına, açık denizde 2 metreyi bulan dalgalar yarattı. Bölgede Türk ve Yunan botları görülmezken, sadece Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde 1 Türk Karakol Botu'nun demirlediği görüldü. Türk ve Yunan botları da fırtına nedeniyle açılmayıp limanlarnda konuşlandı.

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