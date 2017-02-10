Kardak'ta bekleyiş sürüyor

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bekleyişlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçen 29 Ocak'ta ziyaret ettiği Kardak kayalıkları çevresinde, Türk Sahil Güvenlik botları nöbeti sürdürüyor. Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, Kardak bölgesinden 24 saat ayrılmadan görev yapıyor. Bazı kişiler, bölgeyi görmek için tekneyle kayalık yakınından geçiyor.

Bugün öğle saatlerinde Leros açıklarından gelen büyük bir yolcu feribotunun kayalıkların çok yakın geçmesi dikkat çekti.

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