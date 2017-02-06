Kardak'ta bekleyiş sürüyor

BODRUM'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bekleyişlerini sürdürüyor.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçen 29 Ocak'ta ziyaret ettiği Kardak'ın çevresinde, Türk sahil güvenlik botları nöbeti sürdürüyor. Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, Kardak bölgesinden 24 saat ayrılmadan görev yapıyor. Sessizliğin hakim olduğu bölgede bugün saat 12.00'de Kalalimnos Adası'ndan ayrılarak Kardak kayalıklarına gelmek isteyen Yunan sahil güvenlik botuna, Türk botu engel oldu. Türk ve Yunan botlarının uzun süre 50 metre ara ile yan yana seyrettikleri ve birbirlerinin hareketlerini gözledikleri görüldü. Türk botu Kardak kayalıklarına 20 metre mesafeden seyrederken, Yunan botunun en fazla yarım mil yaklaşabildiği görüldü. Yunan botu, tekrar Kalalimnos Adası'na döndü.Bugün saat 14.30'da ise Kalalimnos önünde bekleyen Yunan sahil güvenlik botu, önce Kardak kayalıklarına gelerek ardından Çavuş adası önlerinde avlanan Türk balıkçıyı taciz etti. Bunun üzerine Türk askeri, Yunan botuna müdahale etti. O anlar, kameraları tarafından görüntülendi. Yaklaşık 15 dakika süren ve botların birbirlenine 5 metre kadar yaklaştıkları kapışmanın ardından Türk botu, Yunan botunu Türk karasularından çıkardı. Yunan botu tekrar Kalalimnos Adası önüne döndü.FOTOĞRAF